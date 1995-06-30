Ковалев Владислав Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Владислав Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1995

Пол

Мужской

Отец

1977 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1995

Отец: Ковалев Владимир Борисович

Мать: Солгалова Янина

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