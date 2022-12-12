Изофилов Василий Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изофилов Василий Артемьевич

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Место рождения

Ловша, Шумилинский район, Витебская область

Дата рождения

10.04.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Ловша, Шумилинский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
Витебск, Витебская область
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