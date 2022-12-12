Поздний Яков Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
17.03.1882 ст.
Ф.803 оп.2 д.308 Метрические книги Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезд Астраханской консистории о рождении за 1877-1882 гг. , бракосочетании и смерти за 1878-1882 г.
Крещение
20.03.1882 ст.
Восприемники: Филипп Семенович Поздний и кр. села Обильного Анна Романовна Чеховых
Бракосочетание
13.01.1903 ст.
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг Он первым браком Она первым браком по жениху Дмитрий Алексее... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1903 ст.
Сын: Поздний Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Поздняя Татьяна Андреевна
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Рождение ребёнка
06.05.1906 ст.
Сын: Поздний Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Поздняя Татьяна Андреевна
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
06.10.1908 ст.
Дочь: Поздняя Таисия Яковлевна
Мать ребёнка: Поздняя Татьяна Андреевна
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
28.06.1910 ст.
Дочь: Поздняя Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Поздняя Татьяна Андреевна
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.
Рождение ребёнка
25.11.1912 ст.
Мать ребёнка: Поздняя Татьяна Андреевна
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Рождение ребёнка
15.11.1914 ст.
Сын: Поздний Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Поздняя Татьяна Андреевна
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Позднев Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Поздняя Татьяна Андреевна
Смерть
Неизвестно