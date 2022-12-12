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Поздний Яков Тимофеевич

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

17.03.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1882 ст.

Отец: Поздний Тимофей Федорович

Мать: Поздняя Параскева Каллиниковна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.308 Метрические книги Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезд Астраханской консистории о рождении за 1877-1882 гг. , бракосочетании и смерти за 1878-1882 г.
Крещение
20.03.1882 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: Филипп Семенович Поздний и кр. села Обильного Анна Романовна Чеховых
Бракосочетание
13.01.1903 ст.

Жена: Поздняя Татьяна Андреевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг Он первым браком Она первым браком по жениху Дмитрий Алексее... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1903 ст.

Сын: Поздний Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Поздняя Татьяна Андреевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Рождение ребёнка
06.05.1906 ст.

Сын: Поздний Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Поздняя Татьяна Андреевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
06.10.1908 ст.

Дочь: Поздняя Таисия Яковлевна

Мать ребёнка: Поздняя Татьяна Андреевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
28.06.1910 ст.

Дочь: Поздняя Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Поздняя Татьяна Андреевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.
Рождение ребёнка
25.11.1912 ст.

Сын: Поздний Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Поздняя Татьяна Андреевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Рождение ребёнка
15.11.1914 ст.

Сын: Поздний Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Поздняя Татьяна Андреевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Позднев Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Поздняя Татьяна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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