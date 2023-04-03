Голуб (Лычанок) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голуб (Лычанок) Клавдия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канинина Валентина Антоновна

Отец ребёнка: Голуб Антон Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голуб Василий Антонович

Отец ребёнка: Голуб Антон Григорьевич

Глинки, Узденский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Лидия

Отец ребёнка: Голуб Антон Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голуб Антон

Отец ребёнка: Голуб Антон Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Глинки, Узденский район, Минская область
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