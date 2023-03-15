Кошляк (Прахт) Надежда Иогановна (Ивановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошляк (Прахт) Надежда Иогановна (Ивановна)

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Место рождения

Омская область, Русско-Полянский район, совхоз Сибиряк

Дата рождения

05.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1958

Отец: Прахт Иоган Карлович

Мать: Прахт Фрида Яковлевна

Омская область, Русско-Полянский район, совхоз Сибиряк
Рождение ребёнка
11.09.1978

Дочь: Ситникова Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
11.12.1981

Муж: Кошляк Виктор Степанович

Рождение ребёнка
31.10.1986

Дочь: Муравьева Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Кошляк Виктор Степанович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
18.02.1989

Сын: Кошляк Игорь Викторович

Отец ребёнка: Кошляк Виктор Степанович

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