Кошляк (Прахт) Надежда Иогановна (Ивановна)
Место рожденияОмская область, Русско-Полянский район, совхоз Сибиряк
Дата рождения05.06.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1958
Отец: Прахт Иоган Карлович
Мать: Прахт Фрида Яковлевна
Омская область, Русско-Полянский район, совхоз Сибиряк
Рождение ребёнка
11.09.1978
Дочь: Ситникова Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
11.12.1981
Рождение ребёнка
31.10.1986
Дочь: Муравьева Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Кошляк Виктор Степанович
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
18.02.1989
Отец ребёнка: Кошляк Виктор Степанович