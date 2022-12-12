Колесников Яков Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесников Яков Илларионович

Колесников Яков Илларионович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886 ст.

Отец: Колесников Илларион Семенович

Мать: Колесникова Анна Евтроповна

Место жительства
С 1903 ст.
Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Вычислено ?.01.1906 ст.

Жена: Колесникова Мария Федоровна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.10.1906 ст.

Сын: Колесников Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Колесникова Мария Федоровна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.06.1917 ст.

Сын: Колесников Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Колесникова Мария Федоровна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close