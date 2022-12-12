Колесников Яков Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886 ст.
Место жительства
С 1903 ст.
Бракосочетание
Вычислено ?.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
29.10.1906 ст.
Сын: Колесников Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Колесникова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
17.06.1917 ст.
Сын: Колесников Федор Яковлевич
Мать ребёнка: Колесникова Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно