Иван Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Савельевич

Иван Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савва Логинович

Мать: Марья Силовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Мавра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Мавра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиклитинья Ивановна

Мать ребёнка: Мавра Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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