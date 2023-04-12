Иван Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савва Логинович
Мать: Марья Силовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиклитинья Ивановна
Мать ребёнка: Мавра Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Григорьевна
Смерть
Неизвестно