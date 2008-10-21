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Мамзолов Илья Сергеевич
Мамзолов Илья Сергеевич
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Место рождения
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
Дата рождения
21.10.2008
Пол
Мужской
Отец
Мамзолов Сергей Александрович
1981 г.р.
Мать
Мамзолова (Семенова) Любовь Владимировна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.2008
Отец:
Мамзолов Сергей Александрович
Мать:
Мамзолова Любовь Владимировна
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
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