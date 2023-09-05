Неизвестно Анита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно Анита

Неизвестно Анита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ангальт Эндрю

Отец ребёнка: Ангальт Констанс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ангальт Берта

Отец ребёнка: Ангальт Констанс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ангальт Римма

Отец ребёнка: Ангальт Констанс

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ангальт Констанс

Смерть
Неизвестно
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