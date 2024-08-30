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Каткова Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.07.1823

Муж: Катков Никифор Семенович

Лобково, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1824

Дочь: (Каткова) Маремьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Катков Никифор Семенович

Лобково, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1846

Дочь: (Каткова) Марья Никифоровна

Отец ребёнка: Катков Никифор Семенович

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