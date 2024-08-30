Каткова Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.07.1823
Рождение ребёнка
11.02.1824
Дочь: (Каткова) Маремьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Катков Никифор Семенович
Рождение ребёнка
25.03.1846
Дочь: (Каткова) Марья Никифоровна
Отец ребёнка: Катков Никифор Семенович