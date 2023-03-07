Чистяков Василий Ерофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чистяков Ерофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1923
Сын: Чистяков Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Чистякова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зебницкая Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Чистякова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чистякова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуся Васильевна
Мать ребёнка: Чистякова Александра
Смерть
Неизвестно