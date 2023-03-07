Чистяков Василий Ерофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧистяков Василий Ерофеевич

Чистяков Василий Ерофеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чистяков Ерофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1923

Сын: Чистяков Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Чистякова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зебницкая Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Чистякова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Чистякова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуся Васильевна

Мать ребёнка: Чистякова Александра

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close