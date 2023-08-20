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Кривопусков Владислав Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1972

Отец: Кривопусков Виктор Васильевич

Мать: Помятихина Тамара Михайловна

Бракосочетание
15.09.1994

Жена: Кривопускова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
25.12.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривопускова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
20.05.1999

Сын: Кривопусков Виктор Владиславович

Мать ребёнка: Кривопускова Елена Николаевна

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