Кривопусков Владислав Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1972
Бракосочетание
15.09.1994
Рождение ребёнка
25.12.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кривопускова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
20.05.1999
Сын: Кривопусков Виктор Владиславович
Мать ребёнка: Кривопускова Елена Николаевна