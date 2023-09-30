Будкина Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будкина Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1975

Сын: Будкин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Будкин Владимир Павлович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будкин Юрий Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будкин Владимир Павлович

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