Аношкин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аношкин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1968

Сын: Аношкин Евгений Александрович

Мать ребёнка: не указана

Казахстан, г.Кустанай
Рождение ребёнка
15.05.1971

Дочь: Матющенко Марина Александровна

Мать ребёнка: Аношкина Вера Егоровна

Казахстан, г.Кустанай
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