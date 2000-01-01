Аношкин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.08.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1968
Сын: Аношкин Евгений Александрович
Мать ребёнка: не указана
Казахстан, г.Кустанай
Рождение ребёнка
15.05.1971
Дочь: Матющенко Марина Александровна
Мать ребёнка: Аношкина Вера Егоровна
Казахстан, г.Кустанай