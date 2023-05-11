цвелович (Чех) вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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цвелович (Чех) вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чех Никита

Мать: Чех Ефросинья

Смерть
Неизвестно
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