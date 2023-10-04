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Мифтахов Валерий Салихович
Мифтахов Валерий Салихович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1975
Пол
Мужской
Отец
Мифтахов Салих Сахабович
1953 г.р.
Мать
Мифтахова Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец:
Мифтахов Салих Сахабович
Мать:
Мифтахова Татьяна
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