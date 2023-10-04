Мифтахов Валерий Салихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мифтахов Валерий Салихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1975

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975

Отец: Мифтахов Салих Сахабович

Мать: Мифтахова Татьяна

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