Селиверстова (Сидорцева) Анастасия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстова (Сидорцева) Анастасия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1929

Дата смерти

25.12.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1929

Отец: Сидорцев Антон

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селиверстов Анатолий Егорович

Зюзино, Зюзинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1963

Дочь: Сальникова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Селиверстов Анатолий Егорович

Смерть
25.12.2012
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