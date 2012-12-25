Селиверстова (Сидорцева) Анастасия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1929
Дата смерти25.12.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1929
Отец: Сидорцев Антон
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селиверстов Анатолий Егорович
Зюзино, Зюзинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1963
Дочь: Сальникова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Селиверстов Анатолий Егорович
Смерть
25.12.2012