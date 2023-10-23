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Чудный Николай Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Чудный Онисим Михайлович

Мать: Чудная Анна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Лукьяненко Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Чудная София Игнатовна

Рождение ребёнка
20.03.1961

Дочь: Лукьяненко Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Чудная София Игнатовна

Рождение ребёнка
23.02.1963

Сын: Чудный Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Чудная София Игнатовна

Рождение ребёнка
23.02.1963

Сын: Чудный Иван Николаевич

Мать ребёнка: Чудная София Игнатовна

Смерть
2000
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