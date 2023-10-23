Чудный Николай Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Чудный Онисим Михайлович
Мать: Чудная Анна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Лукьяненко Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Чудная София Игнатовна
Рождение ребёнка
20.03.1961
Дочь: Лукьяненко Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Чудная София Игнатовна
Рождение ребёнка
23.02.1963
Мать ребёнка: Чудная София Игнатовна
Рождение ребёнка
23.02.1963
Мать ребёнка: Чудная София Игнатовна
Смерть
2000