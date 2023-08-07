Салов Петр Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиМежду 1850 и 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Салов Яким Сергеевич
Мать: Салова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Салов Петр Петрович
Мать ребёнка: Салова Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Салов Иван Петрович
Мать ребёнка: Салова Агафья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салова Агафья Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Между 1850 и 1860