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Салов Петр Якимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Между 1850 и 1860

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Салов Яким Сергеевич

Мать: Салова Марфа Тимофеевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Салов Петр Петрович

Мать ребёнка: Салова Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Салов Иван Петрович

Мать ребёнка: Салова Агафья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салова Агафья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Между 1850 и 1860
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