Маюнова (Лазарева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маюнова (Лазарева) Татьяна

Место рождения

пос. Шаховская

Дата рождения

20.07.1959

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1959

Отец: Лазарев Александр Васильевич

Мать: Разбоева (лазарева) Зоя

пос. Шаховская
Бракосочетание
Около 14.07.1978

Муж: Маюнов Александр

Рождение ребёнка
09.04.1979

Сын: Маюнов Владимир

Отец ребёнка: Маюнов Александр

Дер. Павловское Шаховского района
Рождение ребёнка
23.01.1998

Сын: Маюнов Александр

Отец ребёнка: Маюнов Александр

пос. Шаховская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маюнов Андрей

Отец ребёнка: Маюнов Александр

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