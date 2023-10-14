Маюнова (Лазарева) Татьяна
Место рожденияпос. Шаховская
Дата рождения20.07.1959
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1959
пос. Шаховская
Бракосочетание
Около 14.07.1978
Муж: Маюнов Александр
Рождение ребёнка
09.04.1979
Сын: Маюнов Владимир
Отец ребёнка: Маюнов Александр
Дер. Павловское Шаховского района
Рождение ребёнка
23.01.1998
Сын: Маюнов Александр
Отец ребёнка: Маюнов Александр
пос. Шаховская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маюнов Андрей
Отец ребёнка: Маюнов Александр