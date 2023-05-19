Мухин Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Прокофий

Место рождения

Пензенская губ, Инсарский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Шумилина-Орлова Анна Пропьева

Мать ребёнка: не указана

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Мухин Федор Прокопьев

Мать ребёнка: не указана

Пензенская губ, Инсарский уезд
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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