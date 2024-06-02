Агеева (Чернышова) Елена Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеева (Чернышова) Елена Феофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1865 и 1866 г.р.

Мать

Между 1878 и 1879 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернышев Феофан Прокофиевич

Мать: Чернышева Анна Несторова

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

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