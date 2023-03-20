Смысловская (Ошри) Мария ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смысловская (Ошри) Мария ильинична

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Место рождения

шавли ковенской губ.

Дата рождения

06.08.1910

Дата смерти

06.02.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

шавли ковенской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смысловский Игорь Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
артистка
Место жительства
Неизвестно
умерла 6.2.1978
Смерть
06.02.1978
Москва, город федерального значения Москва
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