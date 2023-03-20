Смысловская (Ошри) Мария ильинична
Место рожденияшавли ковенской губ.
Дата рождения06.08.1910
Дата смерти06.02.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
шавли ковенской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
артистка
Место жительства
Неизвестно
умерла 6.2.1978
Смерть
06.02.1978
Москва, город федерального значения Москва