Рязанцова Авдотья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Рязанцов Яков Иванов
Отец ребёнка: Рязанцов Иван Федоров
Рождение ребёнка
До 1710
Отец ребёнка: Рязанцов Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710