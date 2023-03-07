Рязанцова Авдотья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязанцова Авдотья Максимова

Рязанцова Авдотья Максимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Рязанцов Яков Иванов

Отец ребёнка: Рязанцов Иван Федоров

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
До 1710

Сын: Рязанцов Игнатий Иванов

Отец ребёнка: Рязанцов Иван Федоров

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцов Иван Федоров

Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close