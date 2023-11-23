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Яковлевская Анна Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1817

Муж: Яковлевский Павел Яковлев

Супруг(-а): Анна Тихонова Яковлевская
Рождение ребёнка
10.03.1818

Дочь: (Яковлевская) Мария Павлова

Отец ребёнка: Яковлевский Павел Яковлев

Рождение ребёнка
24.03.1819

Дочь: (Яковлевская) Мария Павлова

Отец ребёнка: Яковлевский Павел Яковлев

Рождение ребёнка
05.06.1821

Дочь: Державина (Яковлевская) Ольга Павлова

Отец ребёнка: Яковлевский Павел Яковлев

Рождение ребёнка
01.07.1823

Дочь: (Яковлевская) Марфа Павлова

Отец ребёнка: Яковлевский Павел Яковлев

Рождение ребёнка
09.04.1825

Дочь: (Яковлевская) Александра Павлова

Отец ребёнка: Яковлевский Павел Яковлев

Рождение ребёнка
23.04.1831

Сын: Яковлевский Иван Павлов

Отец ребёнка: Яковлевский Павел Яковлев

Рождение ребёнка
04.06.1839

Сын: Яковлевский Пётр Павлов

Отец ребёнка: Яковлевский Павел Яковлев

Яковлевский Петр Павлович (1839 — ?) Родился 4 июня 1839 года в семье дьячка села Федоркова Пошехонского уезда Павла Яковлевского. Обучался в Пошехонском уездном училище. Служил дьячком в том же селе.... Показать все

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