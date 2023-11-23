Яковлевская Анна Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1817
Супруг(-а): Анна Тихонова Яковлевская
Рождение ребёнка
10.03.1818
Дочь: (Яковлевская) Мария Павлова
Отец ребёнка: Яковлевский Павел Яковлев
Рождение ребёнка
24.03.1819
Дочь: (Яковлевская) Мария Павлова
Отец ребёнка: Яковлевский Павел Яковлев
Рождение ребёнка
05.06.1821
Дочь: Державина (Яковлевская) Ольга Павлова
Отец ребёнка: Яковлевский Павел Яковлев
Рождение ребёнка
01.07.1823
Дочь: (Яковлевская) Марфа Павлова
Отец ребёнка: Яковлевский Павел Яковлев
Рождение ребёнка
09.04.1825
Дочь: (Яковлевская) Александра Павлова
Отец ребёнка: Яковлевский Павел Яковлев
Рождение ребёнка
23.04.1831
Отец ребёнка: Яковлевский Павел Яковлев
Рождение ребёнка
04.06.1839
Отец ребёнка: Яковлевский Павел Яковлев
Яковлевский Петр Павлович (1839 — ?) Родился 4 июня 1839 года в семье дьячка села Федоркова Пошехонского уезда Павла Яковлевского. Обучался в Пошехонском уездном училище. Служил дьячком в том же селе.... Показать все