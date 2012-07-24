Бантуш Федор Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1941
Дата смерти24.07.2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1941
Отец: Бантуш Демьян Бантуш
Мать: не указана
Бракосочетание
14.12.1963
Жена: Бантуш Мария Федоровна
Дата брака ориентировочна, взята со свабебного фото.
Рождение ребёнка
21.06.1964
Рождение ребёнка
07.11.1968
Рождение ребёнка
22.10.1972
Смерть
24.07.2012