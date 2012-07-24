Бантуш Федор Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бантуш Федор Демьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1941

Дата смерти

24.07.2012

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1941

Отец: Бантуш Демьян Бантуш

Мать: не указана

Бракосочетание
14.12.1963

Жена: Бантуш Мария Федоровна

Дата брака ориентировочна, взята со свабебного фото.
Рождение ребёнка
21.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бантуш Мария Федоровна

Рождение ребёнка
07.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бантуш Мария Федоровна

Рождение ребёнка
22.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бантуш Мария Федоровна

Смерть
24.07.2012
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