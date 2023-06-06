Полойникова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полойникова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1915

Сын: Полойников Тарас Кузьмич

Отец ребёнка: Полойников Кузьма

Отрица, Шиловичская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Кузьминична

Отец ребёнка: Полойников Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полойников Кузьма

Смерть
Неизвестно
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