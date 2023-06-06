Полойникова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1915
Отец ребёнка: Полойников Кузьма
Отрица, Шиловичская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Кузьминична
Отец ребёнка: Полойников Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полойников Кузьма
Смерть
Неизвестно