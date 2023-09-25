Яндыганова АВГУСТА АНАТОЛЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яндыганова АВГУСТА АНАТОЛЬЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1984

Сын: Яндыганов НИКОЛАЙ ГЕРМАНОВИЧ

Отец ребёнка: Яндыганов герман николаевич

Рождение ребёнка
21.02.1989

Дочь: Коскина МАРИНА ГЕРМАНОВНА

Отец ребёнка: Яндыганов герман николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сморкалова Надежда Германовна

Отец ребёнка: Яндыганов герман николаевич

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