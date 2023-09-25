Яндыганова АВГУСТА АНАТОЛЬЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1984
Сын: Яндыганов НИКОЛАЙ ГЕРМАНОВИЧ
Отец ребёнка: Яндыганов герман николаевич
Рождение ребёнка
21.02.1989
Дочь: Коскина МАРИНА ГЕРМАНОВНА
Отец ребёнка: Яндыганов герман николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сморкалова Надежда Германовна
Отец ребёнка: Яндыганов герман николаевич