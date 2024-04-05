Załoga Franciszek
Место рожденияSulęcin par Jelonki akt 149/1898
Дата рождения01.10.1898
Дата смерти17.12.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1898
Отец: Załoga Jan
Sulęcin par Jelonki akt 149/1898
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Zaloga (Janik) Caroline
Иммиграция
1911
Место жительства
1930
Место жительства
1940
Бракосочетание
21.01.1946
New York City, New York, United States
Смерть
17.12.1979
North Adams, Berkshire, Massachusetts, United States