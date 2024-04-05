Załoga Franciszek 01.10.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Załoga Franciszek

Место рождения

Sulęcin par Jelonki akt 149/1898

Дата рождения

01.10.1898

Дата смерти

17.12.1979

Пол

Мужской

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1900 г.р.
1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1898

Отец: Załoga Jan

Мать: Załoga (Łasiewicka) Adela

Sulęcin par Jelonki akt 149/1898
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Zaloga (Janik) Caroline

Иммиграция
1911
Место жительства
1930
Место жительства
1940
Бракосочетание
21.01.1946

Жена: Zaloga (Styczynski) Kazimiera

New York City, New York, United States
Смерть
17.12.1979
North Adams, Berkshire, Massachusetts, United States

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