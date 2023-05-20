Санин Сонин Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1884 ст.
Дочь: Корабельникова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Санина Сонина Екатерина Петровна
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева Акулина Алексеевна
Мать ребёнка: Санина Сонина Екатерина Петровна
Смерть
Неизвестно