Санин Сонин Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санин Сонин Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1884 ст.

Дочь: Корабельникова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Санина Сонина Екатерина Петровна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева Акулина Алексеевна

Мать ребёнка: Санина Сонина Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно
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