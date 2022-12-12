Киргизова (Самсонова?) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Самсонова Лукерья
Рождение ребёнка
27.11.1946
Сын: Киргизов Александр
Отец ребёнка: Киргизов Константин
Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киргизов Константин
Смерть
Неизвестно