Киргизова (Самсонова?) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киргизова (Самсонова?) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Самсонова Лукерья

Рождение ребёнка
27.11.1946

Сын: Киргизов Александр

Отец ребёнка: Киргизов Константин

Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киргизов Константин

Смерть
Неизвестно
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