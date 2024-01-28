Мать Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мать Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
1940 г.р.

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Анатолий

Отец ребёнка: Смирнов Петр

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Евграфова (Смирнова) Зоя

Отец ребёнка: Смирнов Петр

Рождение ребёнка
10.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Петр

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Ершова (Смирнова) Анна

Отец ребёнка: Смирнов Петр

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