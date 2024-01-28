Мать Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Анатолий
Отец ребёнка: Смирнов Петр
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Евграфова (Смирнова) Зоя
Отец ребёнка: Смирнов Петр
Рождение ребёнка
10.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Петр
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ершова (Смирнова) Анна
Отец ребёнка: Смирнов Петр