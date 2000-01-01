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Меркушева Дарья Дионисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Меркушев Фёдор Космин

Отец ребёнка: Меркушев Косма Вадимиров

Рождение ребёнка
1901

Сын: Меркушев Сергей Космин

Отец ребёнка: Меркушев Косма Вадимиров

Рождение ребёнка
1904

Сын: Меркушев Константин Космин

Отец ребёнка: Меркушев Косма Вадимиров

Рождение ребёнка
1908

Сын: Меркушев Алесандр Космин

Отец ребёнка: Меркушев Косма Вадимиров

Рождение ребёнка
22.05.1912 ст.

Дочь: Елена Козмина

Отец ребёнка: Меркушев Косма Вадимиров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Косма Вадимиров

Смерть
После 1912
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