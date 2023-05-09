Насекина Пелагея Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насекина Пелагея Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Варлачев Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1905

Дочь: Шестакова Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Насекин Филипп Разумникович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насекина Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Насекин Филипп Разумникович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насекина Анна Филипповна

Отец ребёнка: Насекин Филипп Разумникович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насекин Никита Филиппович

Отец ребёнка: Насекин Филипп Разумникович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насекин Филипп Филиппович

Отец ребёнка: Насекин Филипп Разумникович

Смерть
Неизвестно
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