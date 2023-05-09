Насекина Пелагея Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Варлачев Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1905
Дочь: Шестакова Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Насекин Филипп Разумникович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насекина Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Насекин Филипп Разумникович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насекина Анна Филипповна
Отец ребёнка: Насекин Филипп Разумникович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насекин Никита Филиппович
Отец ребёнка: Насекин Филипп Разумникович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насекин Филипп Филиппович
Отец ребёнка: Насекин Филипп Разумникович
Смерть
Неизвестно