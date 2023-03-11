Филимон Ефремов
Место рожденияд.Малые Ондоуши
Дата рожденияДо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841
Отец: Ефрем Петров
Мать: Евдокия Алексеева
д.Малые Ондоуши
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Дочь: Олимпиада Филимонова
Мать ребёнка: Александра Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Сын: Ананий Филимонов
Мать ребёнка: Александра Васильева
д.Малые Ондоуши
Рождение ребёнка
Вычислено 1884 ст.
Сын: Александр Филимонов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Васильева
Смерть
Неизвестно