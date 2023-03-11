Филимон Ефремов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимон Ефремов

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Место рождения

д.Малые Ондоуши

Дата рождения

До 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1806 г.р.

Мать

Вычислено 1810 г.р.

Жена

Вычислено 1840 г.р.

Дети

Вычислено 1860 г.р.
Вычислено 1872 г.р.
Вычислено 1884 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841

Отец: Ефрем Петров

Мать: Евдокия Алексеева

д.Малые Ондоуши
Рождение ребёнка
Вычислено 1860

Дочь: Олимпиада Филимонова

Мать ребёнка: Александра Васильева

Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Сын: Ананий Филимонов

Мать ребёнка: Александра Васильева

д.Малые Ондоуши
Рождение ребёнка
Вычислено 1884 ст.

Сын: Александр Филимонов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Васильева

Смерть
Неизвестно
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