Прасковья Акимова
Место рожденияг.Венева Озеренской слободы
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Сын: Дмитрий Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Андреев
Рождение ребёнка
1775
Сын: Аристарх Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Андреев
Смерть
Неизвестно