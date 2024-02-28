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Прасковья Акимова

Место рождения

г.Венева Озеренской слободы

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.
1746 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Дмитрий Дмитриев

Рождение ребёнка
1774

Сын: Дмитрий Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Андреев

Рождение ребёнка
1775

Сын: Аристарх Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Андреев

Смерть
Неизвестно

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