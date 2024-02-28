Шешков Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шешков Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1739

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1682

Сын: Шешков Александр Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1682

Сын: Шешков Максим Никифоров Сын

Мать ребёнка: не указана

Смерть
По 1739

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