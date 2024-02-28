Шешков Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1739
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1682
Сын: Шешков Александр Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1682
Сын: Шешков Максим Никифоров Сын
Мать ребёнка: не указана
Смерть
По 1739