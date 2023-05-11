Митюшина Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1966
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1966
Отец: Киселёв Иван Николаевич
Рождение ребёнка
05.09.1999
Отец ребёнка: Митюшин Валерий Сергеевич
Рождение ребёнка
16.06.2004
Отец ребёнка: Митюшин Валерий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митюшин Валерий Сергеевич