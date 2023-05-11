Митюшина Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митюшина Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1966

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1966

Отец: Киселёв Иван Николаевич

Мать: Киселёва Галина Ефремовна

Рождение ребёнка
05.09.1999

Сын: Митюшин Иван Валерьевич

Отец ребёнка: Митюшин Валерий Сергеевич

Рождение ребёнка
16.06.2004

Сын: Митюшин Павел Валерьевич

Отец ребёнка: Митюшин Валерий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Митюшин Валерий Сергеевич

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