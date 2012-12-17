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Дмитриева Анастасия Сергеевна
Дмитриева Анастасия Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.12.2012
Пол
Женский
Отец
Дмитриев Сергей Владимирович
Мать
Дмитриева (Видергольд) Антонина Викторовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.2012
Отец:
Дмитриев Сергей Владимирович
Мать:
Дмитриева Антонина Викторовна
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