Федора Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедора Дмитриевна

Федора Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1826 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Дмитрий Матвеевич

Мать: Аксинья Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close