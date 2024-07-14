Никитина Наталья Ивановна
Место рожденияс. Арзгир Ставропольский край
Дата рождения28.11.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1997
Дочь: Бельченко Виктория Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.10.2002
Дочь: Забелина Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.09.2011
Дочь: Никитина Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Никитин Дмитрий Сергеевич