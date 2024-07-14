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Никитина Наталья Ивановна

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Место рождения

с. Арзгир Ставропольский край

Дата рождения

28.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1979

Отец: Бельченко Иван Михайлович

Мать: Шапошникова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
02.10.1997

Дочь: Бельченко Виктория Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.10.2002

Дочь: Забелина Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.09.2011

Дочь: Никитина Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Никитин Дмитрий Сергеевич

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