Бушуев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуев Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Зайцева Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Бушуева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушуева Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Бушуева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушуев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Бушуева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушуева Груня Андреевна

Мать ребёнка: Бушуева Прасковья

Смерть
Неизвестно
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