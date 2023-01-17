Феоктист Семенович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Семен Михайлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Сын: (рекрут С 1831) Иван Феоктистович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Родион Феоктистович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область