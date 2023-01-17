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Феоктист Семенович

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Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Семен Михайлович

Мать: ?

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Лаврентий Феоктистович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: (рекрут С 1831) Иван Феоктистович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Родион Феоктистович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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