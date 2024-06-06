Орлов Андрей Игоревич 23.10.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орлов Андрей Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1960

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1960

Отец: Орлов Игорь Владимирович

Мать: Орлова Ирина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.1999

Сын: Орлов Николай Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.08.2001

Дочь: Орлова Мария Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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