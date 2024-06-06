Орлов Андрей Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1960
Отец: Орлов Игорь Владимирович
Мать: Орлова Ирина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.1999
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.08.2001
Дочь: Орлова Мария Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности