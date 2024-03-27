Гранкин Афанасий Антонович
Место рожденияс.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Дата рожденияМежду 1804 и 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Между 1804 и 1805
Отец: Гранкин Антон Петрович
Мать: Гранкина Анастасия
с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Гранкин Григорий Афанасьев
Мать ребёнка: Гранкина Меланья
Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Домна Афанасьева
Мать ребёнка: Гранкина Меланья
Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Сугитова Сугатова Гатова Анисья Афанасьева
Мать ребёнка: Гранкина Меланья
Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гранкин Денис Афанасьевич
Мать ребёнка: Гранкина Меланья
с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния