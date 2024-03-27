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Гранкин Афанасий Антонович

Место рождения

с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния

Дата рождения

Между 1804 и 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1804 и 1805

Отец: Гранкин Антон Петрович

Мать: Гранкина Анастасия

с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Гранкин Григорий Афанасьев

Мать ребёнка: Гранкина Меланья

Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Домна Афанасьева

Мать ребёнка: Гранкина Меланья

Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Сугитова Сугатова Гатова Анисья Афанасьева

Мать ребёнка: Гранкина Меланья

Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Денис Афанасьевич

Мать ребёнка: Гранкина Меланья

с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния
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