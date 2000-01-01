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Иванов Евгения Викторович
Иванов Евгения Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.11.1986
Пол
Мужской
Отец
Иванов Виктор Иванович
1955 г.р.
Мать
Иванова Поддашкина Валентина Александровна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1986
Отец:
Иванов Виктор Иванович
Мать:
Иванова Поддашкина Валентина Александровна
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