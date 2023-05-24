Файздрахман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФайздрахман

Файздрахман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.?

Дочь: Альфинур

Мать ребёнка: Расиха Габдрахмановна

Рождение ребёнка
11.09.?

Дочь: Миннур

Мать ребёнка: Расиха Габдрахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамиль

Мать ребёнка: Расиха Габдрахмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Расиха Габдрахмановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close