Файздрахман
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.?
Дочь: Альфинур
Мать ребёнка: Расиха Габдрахмановна
Рождение ребёнка
11.09.?
Дочь: Миннур
Мать ребёнка: Расиха Габдрахмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамиль
Мать ребёнка: Расиха Габдрахмановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Расиха Габдрахмановна
Смерть
Неизвестно