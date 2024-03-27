Морген (Черток) Либа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти?.01.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Черток Нехемье (Нехемий)
Мать: Черток Матля Гершовна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Морген Григорий Алексеевич (Гирш)
Отец ребёнка: Морген Алексей (Липман)
Рождение ребёнка
До 1875
Дочь: Волович Хая Алексеевна
Отец ребёнка: Морген Алексей (Липман)
Известно, что в 1875 году она уже была. Зимой 1939-го года была жива. Жила в Москве.
Рождение ребёнка
До 1875
Дочь: Давидович Анна (Хана) Алексеевна
Отец ребёнка: Морген Алексей (Липман)
г. Киренск
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Раиса (Хася-Рива)
Отец ребёнка: Морген Алексей (Липман)
г. Киренск
Рождение ребёнка
1879
Сын: Морген Лев (Леонтий) Алексеевич
Отец ребёнка: Морген Алексей (Липман)
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Горовацкая Рахиль
Отец ребёнка: Морген Алексей (Липман)
г. Киренск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1904
г. Киренск