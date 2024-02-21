(Цацак) Дмитрий Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1910
Дата смерти1990
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1910
Рождение ребёнка
21.11.1936
Мать ребёнка: Демент Дина Ароновна
Рождение ребёнка
21.11.1937
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1945
Дочь: Цацак Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Демент Дина Ароновна
Рождение ребёнка
03.10.1945
Сын: Цацак Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Демент Дина Ароновна
Смерть
1990