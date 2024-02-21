(Цацак) Дмитрий Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Цацак) Дмитрий Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1910

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1910

Отец: Цацак Давид Константинович

Мать: Ворошилова Екатериа Яковлевна

Рождение ребёнка
21.11.1936

Сын: Цацак Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Демент Дина Ароновна

Рождение ребёнка
21.11.1937

Сын: Цацак Евгениц Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1945

Дочь: Цацак Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Демент Дина Ароновна

Рождение ребёнка
03.10.1945

Сын: Цацак Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Демент Дина Ароновна

Смерть
1990

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