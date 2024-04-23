Марфа Семёновна
Место рождения
Дата рождения1877
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Семён
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.02.1899
Муж: Давид Андреевич
Рождение ребёнка
02.02.1900
Сын: Семён Давидович
Отец ребёнка: Давид Андреевич
Рождение ребёнка
29.05.1910
Дочь: Феодосья Давидовна
Отец ребёнка: Давид Андреевич
Рождение ребёнка
05.10.1911
Сын: Сергей Давидович
Отец ребёнка: Давид Андреевич
Рождение ребёнка
14.08.1913
Сын: Андрей Давидович
Отец ребёнка: Давид Андреевич
Рождение ребёнка
29.05.1916
Сын: Иван Давидович
Отец ребёнка: Давид Андреевич