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Марфа Семёновна

Место рождения

Константинова, Поникольская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Семён

Мать: не указана

Константинова, Поникольская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
11.02.1899

Муж: Давид Андреевич

Рождение ребёнка
02.02.1900

Сын: Семён Давидович

Отец ребёнка: Давид Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.05.1910

Дочь: Феодосья Давидовна

Отец ребёнка: Давид Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1911

Сын: Сергей Давидович

Отец ребёнка: Давид Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.08.1913

Сын: Андрей Давидович

Отец ребёнка: Давид Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.05.1916

Сын: Иван Давидович

Отец ребёнка: Давид Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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